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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kuraklık İzleme Sistemi Oluşturulacak.”

ERKEN UYARI SİSTEMLERİ KURULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklık ve aşırı hava olaylarıyla ilgili alınacak önlemler hakkında bilgiler verdi. Erdoğan, “Kuraklık ve aşırı hava olaylarına karşı erken uyarı sistemleri kuracak, dijital kuraklık izleme sistemini geliştireceğiz” dedi. Bu sistemler, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor.

DİJİTAL KURAKLIK İZLEME SİSTEMİ

Erdoğan, bu kapsamda dijital kuraklık izleme sisteminin geliştirilmesinin yanı sıra, tarım ve çevre alanlarındaki etkileri en aza indirmek için çalışmalara hız verileceğini ifade etti. Bu sistemlerle birlikte tarım arazilerinin durumu daha etkin bir şekilde izlenebilecek.

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