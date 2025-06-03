Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurtulmuş’u kabul etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ’U KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul ediyor. Numan Kurtulmuş’un TBMM Başkanlığı’na bir kez daha seçilmesinin ardından gerçekleştirilen bu görüşme, basına kapalı olarak yapıldı ve görüşmeye dair fotoğraflar paylaşıldı.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI PAYLAŞILDI

Kabulde, Türkiye’nin gündemine dair konular ele alındı. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden yapılan açıklamalara göre, ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılabilir. Kurtulmuş’un TBMM Başkanlığı sürecinin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu oldu.