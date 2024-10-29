Cumhurbaşkanı Erdoğan Kutlama Tebriklerini Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN KUTLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen kutlamaları kabul etti. Tören esnasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini iletti.
ANITKABİR’DE KUTLAMALAR
Cumhuriyetimizin 101. yılı ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Cumhuriyet’in ilanının 101’inci yılına özel ilk tören, Anıtkabir’de gerçekleştirildi. Bu tören, devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşü ile başladı.