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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kutlama Tebriklerini Kabul Etti

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen kutlamaları kabul etti. Tören esnasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini iletti.

ANITKABİR’DE KUTLAMALAR

Cumhuriyetimizin 101. yılı ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Cumhuriyet’in ilanının 101’inci yılına özel ilk tören, Anıtkabir’de gerçekleştirildi. Bu tören, devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşü ile başladı.

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2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı Onaylandı

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“Masterchef Türkiye 2024 Teknikleri ve Takım Oyunları”

'Masterchef Türkiye 2024'te, Cumhuriyet Bayramı özel bölümünde Kırmızı ve Beyaz takımlar yarışarak dokunulmazlık için mücadele verdi. Eleme adayları da belirlendi.

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