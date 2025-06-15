Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri ile görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Devlet Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışma ile diğer bölgesel ve küresel meseleler konuşuldu. İletişim Başkanlığı’ndan gelen bilgilere göre, Erdoğan, bu önemli konuları Şeyh El Sabah ile değerlendirdi.

İSRAİL’İN EYLEMLERİNE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, “İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılarla yeni bir savaşa tahammülü olmayan bölgenin güvenliğini riske attığını” vurguladı. Ayrıca, Netanyahu hükümetinin küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu yarattığını ifade etti. Erdoğan, “İsrail saldırıları, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere sürecini baltalıyor” dedi ve bu sorunun çözümü için tek yolun bu müzakereler olduğunu belirtti.

TÜRKİYE VE KUVEYT’İN TEPKİLERİ

Türkiye ve Kuveyt’in, İsrail’in Gazze’deki soykırımına ve bölgedeki saldırganlıklarına karşı güçlü tepkiler sunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsrail’in İran’a yönelik saldırılar, Gazze’de gerçekleştirdiği soykırımı gölgelemeye çalışıyor, buna izin verilemez” diyerek durumu kritik bir şekilde değerlendirdi.