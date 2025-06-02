Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Laçin Havalimanı Açıldı.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LAÇİN HAVALİMANI HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Laçin Havalimanı’nı hizmete açtık. Karabağ’ın her yanında bir kalkınma ve alt yapı seferberliği yaşanıyor. Karabağ işgalin yaralarını sarıyor. Biz de bu çalışmalara her türlü desteği veriyoruz.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Karabağ’ın gelişiminde Türkiye’nin rolünü vurguladı.

ENERJİ KONUSUNDA MÜJDELİ HABERLER YOLDA

Cumhurbaşkanı, “Enerji konusunda çok yakında müjdeli haberlerimiz olacak. Ajet şirketimiz Suriye’ye düzenli seferler düzenleyecek. Suriye halkının yanında olacağız.” diyerek enerji alanındaki gelişmelere dikkat çekti ve Suriye ile olan ilişkilerin güçleneceğini belirtti.

Erdoğan, “Milletimizin aynı acıları tekrar yaşamaması için gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. 28 Mayıs’ta Laçin’deydik” dedi ve bunun yanı sıra “21 Mart’ın bundan böyle ‘Türk Devletleri Teşkilatı Nevruz Anma ve Kutlama Günü’ olarak kutlanması kararlaştırıldı.” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE’NİN BAĞIMSIZLIĞI

Cumhurbaşkanı, “Türkiye kimsenin vassalı değildir. Bunun böyle bilinmesi lazım. Türkiye her alanda tam bağımsızlığa doğru yol almaktadır.” şeklinde ifadelerde bulunarak, uluslararası duruşunu ortaya koydu.

ANKARA’DAKİ KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALAR

Erdoğan, bu açıklamaları Ankara’daki kabine toplantısının ardından yaptı. Alınan kararlar ve projeler hakkında bilgi vererek, Türkiye’nin hedeflerine yönelik kararlılığını yineledi.