Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liderlerle Çevrim İçi Toplantı Yaptı

ÇEVRİM İÇİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan gelen açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden katıldı.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Toplantıda Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin komşu ülkeleriyle iş birliği içinde, tehdit oluşturmayan ve istikrar sağlayan bir ülke olmasını istediğini ve bu hedef doğrultusunda çaba harcadığını ifade etti. Şam yönetiminin DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye’nin desteğini sürdüreceğini, ayrıca DEAŞ’lı teröristlerin tutulduğu cezaevlerinin yönetimi ve güvenliği konusunda da yardıma hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi bir öneme sahip olduğunu, bu kararın başka ülkeler için de örnek teşkil edebileceğini vurguladı. Bu sayede Suriye’de çeşitli yatırım fırsatlarının ortaya çıkacağını dile getirdi.

GAZZE’DEKİ DURUM

Erdoğan, Gazze’deki insani şartların kötüleştiğini ve bu sorunların çözülmesi için Türkiye’nin gayretlerinin süreceğini aktardı. Gazze’deki insani trajediye son verme zamanının geldiğini ifade etti.

UZLAŞI VE BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda derhal liderler ve teknik düzeyde ateşkes ile barış görüşmelerinin başlamasının faydalı olacağını, Türkiye’nin bu süreçte elinden gelen tüm çabaları göstereceğini kaydetti.