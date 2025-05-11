Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

GÖRÜŞMEYİ DEĞERLENDİRİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan gelen bilgilere göre, bu görüşmede Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkiler ve güncel bölgesel ile küresel meseleler üzerinde duruldu. Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasında süregelen savaşın sona erdirilmesine yönelik tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını ifade etti. Bu fırsatın dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

BARIŞ İÇİN İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ateşkes ile kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak da dâhil her türlü desteği vermeye hazır olduğunu dile getirdi. Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakereleri ve Ukrayna’nın yeniden inşası süreçlerinin titizlikle yürütülmesinin önemini belirterek işbirliğini sürdürmenin gerekliliğine dikkat çekti.