Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa tarafından yapılan talep doğrultusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Türkiye ve Fransa arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, Rusya-Ukrayna barış süreci ve Gazze’deki son durum gibi birçok bölgesel ve küresel gelişme masaya yatırıldı. Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla son bulması için Türkiye’nin çabalarının devam ettiğini ve Alaska ile Vaşington’daki gelişmeleri yakından izlediklerini aktardı. Ayrıca, Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya her zaman hazır olduğunu vurguladı.

GAZZE’DE ATEŞKES ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de yaşanan büyük insani felaket nedeniyle ateşkes sağlanması için Türkiye’nin çaba gösterdiğini ifade etti. Erdoğan, “Gazze’yi işgal planına hız veren İsrail’in ortaya koyduğu pervasızlığın dizginlenmesinin şart olduğunu” belirtti. İki lider, BM Zirvesi sırasında New York’ta ele alınan konulara ilişkin detayları incelemek üzere mutabık kaldı.

İŞ BİRLİĞİNE VURGU YAPILDI

Görüşmede Erdoğan, Türkiye’nin Fransa ile iş birliğini geliştirmeye önem verdiğini söyledi. Savunma sanayii gibi birçok alanda ilişkilerin ilerlemesi için gerekli adımları atmayı sürdüreceklerini belirtti. Bu adımlar, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak.