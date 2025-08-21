Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Görüşmede, Rusya-Ukrayna barış süreci ve Gazze’deki mevcut duruma kadar birçok konu hakkında derinlemesine istişareler gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, “Sayın Macron ile görüşmemizde, Türkiye olarak yakından takip ettiğimiz Alaska ve Vaşington’daki temaslardan memnuniyet duyduğumuzu, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabalarına her türlü katkıyı vermeye devam edeceğimizi ifade ettim.” dedi.

GAZZE’DEKİ İNSANİ FELAKET

Erdoğan, Gazze’de yaşanan insani krizinin, görüşmenin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurguladı. Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararının önemine dikkat çekerek, “İsrail hükümetinin Gazze’yi işgal planlarına hız vermesinin küresel güvenliği de tehdit ettiğini” dile getirdi.

TÜRKİYE-FRANSA İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı ayrıca, “Değerli dostum Macron’la savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye ile Fransa arasındaki iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldık.” ifadesinde bulundu. Görüşmelerin her iki ülke için hayırlara vesile olmasını dilediğini aktardı.