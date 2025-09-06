Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’da Konut Dağıtımı Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 300 bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 11 ilde inşası tamamlanan konutların dağıtımını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti ve “11 ilimizde inşası tamamlanan 300 bininci konutumuzun hamdolsun bugün sizlerle birlikte dağıtımını yapıyoruz. Bu muhteşem kalabalık bunun için burada” ifadelerini kullandı.

MODERN VE GÜVENLİ KONUTLAR

Cumhurbaşkanı, Malatya ve diğer illerde inşa edilen konutların modern, güvenli ve estetik anlayışla yapıldığını vurguladı ve bu konutların halk için hayırlı olmasını diledi. “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ, AFAD, mimarından işçisine bu konutların inşasında emeği geçen her bir kardeşime teşekkür ediyorum” dedi. Malatya’nın tarihi ve kültürel zenginliklerine de dikkat çekerek, “Bugün insanıyla, doğasıyla, tarihi ve kültürüyle ışıl ışıl parlayan güzide şehrimizdeyiz” şeklinde konuştu.

MALATYA’NIN ÖNEMİ VE HİZMETLER

Erdoğan, “Malatya hem Türkiye’nin hem bölgesinin en gözde merkezlerinden biridir. Malatya’nın bizdeki yeri çok çok müstesnadır” dedi. Malatyalıların kendilerine gösterdiği teveccühe teşekkür eden Erdoğan, “Biz de buraya her gelişimizde adeta vuslata eriyoruz” ifadeleriyle halkla olan bağlarını pekiştirdi. Hükümetin Malatya’ya verdiği önemi vurgulayan Erdoğan, “Bugüne kadar şartlar ne olursa olsun Malatya’yı asla ihmal etmedik” diye ekledi.

DEPREMİN ETKİLERİ

Cumhurbaşkanı, 6 Şubat depremlerinin Malatya üzerindeki yıkıcı etkilerine değinerek, “O gece maalesef dünya tarihinin en yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. 11 ilimizde 53 bin 737 canımızı içimiz kan ağlayarak kara toprağın bağrına verdik. Şu anda bu meydana gelen kardeşlerimizin sayısı 52 bin” sözleriyle acıyı paylaştı.