Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Valiliği Açılışını Yaptı

MALATYA VALİLİĞİ YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Valiliği’nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Çeşitli açılış ve etkinlikler için Malatya’ya gelen Erdoğan, ilk olarak tamamlanan Valilik binasının açılış törenine katıldı. Valiliğe gelişinde tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı, yapılan duanın ardından Valilik binasının Malatya ve Malatyalılar için hayırlı olmasını diledi ve “Ya Allah, bismillah.” diyerek, beraberindekilerle birlikte kurdeleyi kesti.

VALİ YAVUZ’DAN BİLGİ ALDI

Açılış sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik ziyaretinde Vali Seddar Yavuz’dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Basına kapalı gerçekleşen bu ziyarette Erdoğan, Valilik şeref defterini imzaladı. Açılış törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti milletvekilleri katıldı.