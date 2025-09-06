Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’ya hitap etti

ERDOĞAN’IN MALATYA ZİYARETİ VE KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da düzenlenen “Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam” töreninde yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremleri sonrası devletin tüm kurumlarının “canını dişine takarak 7 gün 24 saat çalıştığını” ifade etti. Erdoğan, kaybedilen vatandaşları geri getiremese de “kısa sürede enkazları kaldırdık, yaraları sardık ve umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık” dedi. Etkinlik, Malatya Büyükşehir Belediyesi arkasında gerçekleşti.

YENİ YATIRIMLARIN AÇILIŞI VE SPOR BAŞARILARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Malatyalıları selamlayarak, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda çeyrek finale çıkan A Milli Basketbol Takımı’nı tebrik etti. Ayrıca, A Milli Futbol Takımı’na da yarın İspanya ile oynayacağı maç için başarılar diledi. Erdoğan, alandaki vatandaşların “Malatya seninle gurur duyuyor” sloganına “Ben de sizlerle gurur duyuyorum.” yanıtını verdi.

MALATYA’DA YENİ YUVALAR VE YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanı, yeni yatırımların açılışını yapmanın heyecanını yaşadığını belirterek, “Modern, güvenli ve estetik bir anlayışla inşa edilen yeni yuvalarımızın Malatya ve diğer illerimizdeki kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Her bir hak sahibi vatandaşın bu konutlarda huzur içinde oturmasını temenni eden Erdoğan, konutların inşasında emeği geçenlere teşekkür etti. Malatya’nın tarihi ve kültürel yönlerine de vurgu yaptığı konuşmasında, “Malatya hem Türkiye’nin hem bölgesinin en gözde merkezlerinden biridir.” ifadelerini kullandı.

DEPREM FELAKETİ VE DAYANIŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat 2023’teki depremlerin Malatya’yı nasıl etkilediğini hatırlatarak, “O gece maalesef dünya tarihinin en yıkıcı afetlerinden birini yaşadık.” dedi. 11 ilde 53 bin 737 can kaybı yaşandığını vurgulayan Erdoğan, deprem şehitlerine Allah’tan rahmet diledi. Ayrıca, depremden sonra geride kalanlara sabır dileğini iletti. Erdoğan, “Bize dayanışmayı, bir ve beraber olmayı, yeniden başlamayı öğretti.” diyerek, devletin tüm kurumlarının canla başla çalıştığını aktardı.

UMUT VE GÜÇLÜ SİGORTA

Erdoğan, “Devletimizin tüm kurumları canını dişine takarak 7 gün 24 saat çalıştı.” vurgusunu yaptı. Kaybedilen vatandaşları geri getiremese de “kısa sürede enkazları kaldırdık, yaraları sardık ve umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık.” diyerek, Malatya’daki etkinliğin heyecanını vatandaşlarla paylaştı. Alandaki vatandaşların sayısının 52 bin olduğunu belirtti. (Sürecek)