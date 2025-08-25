Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi’ni vurguladı

MALAZGİRT ZAFERİ’NİN ANLAMINI VURGULADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla önemli mesajlar paylaştı. Erdoğan, “Malazgirt Zaferi, sadece bir askeri başarı değil; aynı zamanda Türk milletinin adalet, hoşgörü, merhamet gibi yüksek değerlerle bezenmiş medeniyet anlayışının Anadolu’ya taşındığı bir başlangıçtır. Bugün bizlere düşen en önemli görev, Malazgirt ruhunu yaşatmak ve bu kutlu mirası gelecek nesillere aktarmaktır” şeklinde açıklama yaptı.

ANKARA’DA TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos 1071’de Sultan Alparslan’ın liderliğinde kazanılan Malazgirt Zaferi’nin milletin kaderinde belirleyici bir rol oynadığını ve tarihsel seyrini değiştiren önemli bir olay olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Bu zaferle birlikte Türk milleti, Anadolu topraklarını ebedi yurt edinme iradesini ortaya koymuş; bin yıldır süregelen köklü varlığının temeli atılmıştır. Malazgirt Zaferi, sadece bir askeri başarı değil; aynı zamanda Türk milletinin adalet, hoşgörü, merhamet gibi yüksek değerlerle bezenmiş medeniyet anlayışının Anadolu’ya taşındığı bir başlangıçtır” dedi.

BİR VE BERABERLİK VURGUSU

Erdoğan, Türkiye’nin güçlü adımlarla ‘Türkiye Yüzyılı’na yürüdüğünü belirterek, birlik ve beraberliği korumanın önemine değindi. “Bu vesileyle, Sultan Alparslan başta olmak üzere Malazgirt destanını yazan kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor; aziz milletimizin 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum” diye konuştu.