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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya’da Resmi Törenle Karşılandı

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TÖREN VE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından Başbakanlık Ofisi’nde resmi bir törenle karşılandı. İkili ilişkilerin gelişimine katkı sağlayan bu görüşme, iki liderin de katılımıyla gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası bir toplantıyla devam ediyor.

BASIN TOPLANTISI VE İŞ FORUMU

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Enver İbrahim, ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda, Türkiye ve Malezya arasındaki iş birliği konularında önemli açıklamalar yapılması bekleniyor. Bunun sonrasında Erdoğan, Türkiye-Malezya İş Forumu’nun kapanışına katılarak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ilerlemesine yönelik değerlendirmelerde bulunacak.

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