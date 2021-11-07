Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile İran sınır hattında incelemelerde bulundu.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van’a geldi.

Van Ferit Melen Havalimanında Vali Mehmet Emin Bilmez ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Akar’ın 6. Hudut Tugay Komutanlığındaki “sancak tevdi töreni”ne katılacağı da bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MEHMETÇİĞE SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin katıldığı sancak tevdi töreninde hudut kartallarına hitap ederek, “Sancak, bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan değerimizdir. Sancağa nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum” dedi.

Sancak teslim törenlerinin anlamlı ve değerli olduğunu vurgulayan Erdoğan şunları söyledi:

“Böyle değerli bir törende yüz yüze olmasak da sesimizi sizlere duyurabilme imkanı hazırladıkları için Milli Savunma Bakanıma, Genelkurmay Başkanıma, kuvvet komutanlarıma İstanbul’dan kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu törenle birlikte yeni bir sürecin, dönemin orada başlıyor olması bizler için ayrı bir gurur. Bütün askerlerimize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu teslim töreniyle birlikte sancağa nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum. Milletimiz ve ordumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”