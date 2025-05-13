Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında bir telefon görüşmesi yapıldığı belirtildi. Bu görüşmede, Türkiye ile İtalya arasındaki ikili ilişkiler ve ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

BARIŞ İÇİN GAYRET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu” ifade etti. Erdoğan, barışın sağlanabilmesi için aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini ve bu doğrultuda gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu belirtti.