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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile görüştü

TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu görüşmede Türkiye ile İtalya’nın ikili ilişkileri ve bölgesel ile küresel gelişmeler gündeme geldi.

ADALET VE KALICILIĞA VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın adil ve kalıcı bir barışla sonuçlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak da dahil olmak üzere her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca, aralanan fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini ve barışın sağlanması için çabaların artırılmasının önemini vurguladı.

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