Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesaj Yayımladı

MESAJIN ANLAM VE ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz’un 103’üncü yıl dönümüne dair bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında “İstiklal uğruna hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen milletimizin, özgürlüğünü kanıyla ve canıyla nasıl savunduğunu tüm dünyaya ilan eden Büyük Taarruz’un 103’üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK TAARRUZ VE MİLLETİMİZİN KADİM MÜCADELESİ

Düzenlenen bu mesaj, Büyük Taarruz’un tarihi önemini bir kez daha vurguluyor. Bu dönüm noktası, milletin bağımsızlık mücadelesinde gösterdiği kararlılığın simgesi olarak anılıyor. Erdoğan’ın açıklaması, milletin geçmişteki fedakarlıklarını ve kahramanlıklarını hatırlatmakta önemli bir rol oynuyor.