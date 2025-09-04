Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımı Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 yenmeyi başaran A Milli Futbol Takımı’nı kutladı. Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile telefon görüşmesi yaparak milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella’ya kutlama mesajlarını iletti.

Bu galibiyetle A Milli Futbol Takımı, elemelerde ilk adımını başarıyla atarak taraftarlarını sevindirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği destek, takım oyuncuları üzerinde moral kaynağı olacak ve başarılarını artırmalarına yardımcı olacak.

Grammy Ödüllü Black Coffee, Antalya’da Sahne Aldı

Antalya Belek'te sahne alan Grammy ödüllü DJ Black Coffee, Afrika ritimleriyle dolu 2 saatlik etkileyici bir performans sergileyerek dinleyicileri coşturdu. Sanatçı, tek koluyla müzik yapmasıyla dikkat çekti.
İzmir’de Elektrik Kesintisi Listesi Yayınlandı

İzmir'de 5 Eylül'de çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri olacak. Kesintilerin süresi ve etkilenen bölgeler hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor.

