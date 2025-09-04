Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımı Tebrik Etti

TEBRİKLER YAĞDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 yenmeyi başaran A Milli Futbol Takımı’nı kutladı. Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile telefon görüşmesi yaparak milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve teknik direktör Vincenzo Montella’ya kutlama mesajlarını iletti.

MİLLİ TAKIMIN BAŞARISI

Bu galibiyetle A Milli Futbol Takımı, elemelerde ilk adımını başarıyla atarak taraftarlarını sevindirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği destek, takım oyuncuları üzerinde moral kaynağı olacak ve başarılarını artırmalarına yardımcı olacak.