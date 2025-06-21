Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moratinos’u kabul etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MORATINOS’U KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos’u kabul etti. Görüşme, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın ardından gerçekleşti.

KABULDE GÖREVDE BULUNAN İSİMLER

Kabul esnasında, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulunuyor. Bu görüşme, iki taraf arasında iş birliğini artırma amacını taşımaktadır.