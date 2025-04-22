Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mostyn ile buluştu

GÖRÜŞMEDETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Mostyn’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı. İkili, oluşturulan anlamlı anılara bir yenisini ekleyerek merdivenlerde Türkiye ve Avustralya bayraklarının önünde fotoğraf çektirdi. Bu basına kapalı olan görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

ULUSLARARASI KONULAR ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Görüşmede, Türkiye ile Avustralya arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Avustralya arasındaki tarihi dostluk köprülerini güçlendirmek adına ticaret, turizm ve ulaştırma gibi birçok alanda iş birliğini geliştirecek adımlar atmaya devam edeceklerini aktardı. Ayrıca, “Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında İsrail’in sergilediği saldırgan tutum sonlandırılmalı” diyerek uluslararası topluma çağrıda bulundu.

HUMANİTARY GİDİŞAT VE ÇABALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki insani krizin derinleştiğine dikkat çekerek, bölgeye kesintisiz yardımların ulaştırılması için Türkiye’nin büyük bir gayret içinde olduğunu vurguladı. Erdoğan, kalıcı barış sağlanmasının ancak iki devletli çözüm ile mümkün olduğunu ifade etti.