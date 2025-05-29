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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Muhalefet Yeşilini Gördük.”

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yolsuzluk soruşturması ile ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, “Son yolsuzluk soruşturmasında bir kez daha gördük ki muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili,” dedi. Bu ifadeler, muhalefetin yolsuzlukla bağlantılı olduğu iddialarını güçlendirirken, siyasi tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

MUHALEFETE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Cumhurbaşkanı, muhalefete yönelik eleştirilerini sürdürüyor. Yolsuzluk konusundaki bu iddiaların, muhalefetin kendi içindeki sorunları gizlemeye yönelik bir çaba olduğunu savunuyor. Erdoğan’ın bu söylemleri, siyasi arenada önemli bir gündem maddesi haline geldi.

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