Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin Yeşili, B. Franklin Yeşili

İSTANBUL’UN FETHİNİN 572. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

İstanbul’un Fethinin 572. yıl dönümünde Millet Bahçeleri açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli noktalara değindi. Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Arnavutköy, Beykoz, Kağıthane ve Sultangazi millet bahçelerinin açılışını gerçekleştirdi. İstanbul’a kazandırılan 4 sahne millet bahçesiyle birlikte Cumhurbaşkanı burada gençlere olan sevgisini dile getirdi. “Zulüm 1453’te başlayan diyenlerin aksine TEKNOFEST gençliği ecdadın izinde giderek, Türkiye’ye yeni ufuklar açıyor. Ecdadın ruhunu şad edecek gençliğin bu gençlik olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

KORUMAK GEREKEN BİR EMANET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tabiatın insanlara emanet olduğunu da söylerken, bu emaneti koruma sorumluluğuna dikkat çekti. “Tabiat bize rabbimizin emanetidir. Bunu gözümüz gibi koruyup güzelleştirerek gelecek nesillere teslim etmekle mükellefiz.” dedi. Son yolsuzluk soruşturmalarına da değinen Erdoğan, muhalefete yönelik eleştirilerini sürdürerek “Muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşilidir.” şeklinde konuştu. Gerçek güzelliklerle tanışmaları gerektiğini belirterek, “Boğazın mavisini, Beykoz’un yeşilini, İstanbul’un erguvanını… Bu şehrin hakiki güzelliklerini sevmeyi onlar da öğrenirler.” ifadesini kullandı.

İSTANBUL’DA Kİ İNSANLARA SELAMLAR YOLLANDI

İstanbul’da bulunan gençlere ve şehrin sakinlerine hitap eden Erdoğan, “Her semti tarih kokan, her köşesinde ayrı bir güzellik barındıran bu muazzam şehirde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.” dedi. İstanbul’un kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, gençlerle buluşmalarının kendisine yeni bir güç verdiğini ifade etti. “Fethe sahip çıktığınız için, fetih ruhunu yaşattığınız için her birinizi tebrik ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

MİLLET BAHÇELERİ İSTANBUL VE TÜRKİYE İÇİN HAYIRLI OLSUN

Erdoğan, İstanbul’un yeşil alanlarını artırmak için yapılan millet bahçelerinin açılışını yaparak, “Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi Cebeci Millet Bahçelerimiz şimdiden hayırlı olsun.” şeklinde konuştu. Bu bahçelerin, İstanbul’un çehresini değiştireceğini, yazlık sinema ve kültürel etkinlikler için alanlar sunacağını belirtti. Herkesin bu projeye destek vermesini beklediğini dile getirdi.

İSTANBUL’UN FETHİ TARİHSEL BİR ZAFERDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un fethinin 572. yıl dönümü için de büyük bir coşkuyla değerlendirmelerde bulundu. 29 Mayıs 1453’teki fetih ile tarihimizin önemli bir sayfasının açıldığını vurguladı. “İstanbul’un fethi, bilginin, azmin ve inancın zaferidir. Fatih Sultan Mehmet, tarihi bir zaferle İstanbul’u fethinde yeni metotlar ve silahlar kullanmıştır.” dedi.

GELECEK NESİLLER ALANINDA BİR BAŞARI YAZACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin Türkiye’nin geleceğini şekillendireceğine olan inancını da dile getirerek, “Türkiye’yi asırlık hayallerle buluşturacaksınız. Türkiye Yüzyılını sizler inşa edeceksiniz.” diyerek gençleri destekledi. Ayrıca, varlıklarıyla ülkeye değer katan tüm gençlere teşekkürlerini sundu.

PROJELERİMİZLE ÇEVREYE VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Beykoz Millet Bahçemizle birlikte 4 yeni millet bahçemizi hizmete açıyoruz.” dedi. Türk halkının rahat bir nefes alabileceği yeşil alanlar sunarak, geçmişte gerçekleştirilen projelerle çevreye ve ekonomiye büyük katkılar sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Sıfır Atık projesinin küresel bir çevre hareketine dönüştüğünü sözlerine ekledi ve destek beklediğini ifade etti.