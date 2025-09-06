Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlıklar Hakkında Açıklama Yaptı

AFET KONTULARI TÖRENİ DÜZENLENDİ

Malatya’da 300 bininci afet konutu kura çekimi ve anahtar teslimi ile tamamlanan yatırımların toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli ifadeler kullandı. Son günlerde gündeme gelen “muhtarlıkların kapatılması” ile ilgili iddialara da temas eden Cumhurbaşkanı, “Muhtarlıkların kapanması diye bir şey söz konusu değil” açıklamasını yaptı.

ÜLKEYE HİZMET VE YATIRIM HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim gündemimizde sadece ülkeye hizmet var. Sizi güvenli yuvalarınıza kavuşturmak var. Malatya ile diğer vilayetlerin hak ettiği yatırımlara kavuşması var. Terör belasından ebediyen kurtarmak var. Sabırla, samimiyetle ve soğukkanlılıkla çalışıyoruz. Menzile yaklaştıkça saldırıların dozu da artmaya başladı.” diye belirtti. Ayrıca, muhtarlıkların kapanmaması gerektiğine vurgu yaptı.

SÜREÇLERİ YAVAŞLATMA HEDEFİ

Erdoğan, terör örgütlerinin Suriye’deki uzantılarını kışkırtarak destek verdiğini ifade ederek, “Ellerinin altında bütün aparatları harekete geçiriyor. Hedefleri belli, o da ilerleyen süreci yavaşlatmak. Bilmedikleri bir şey var. Biz çok ama çok hazırlıklıyız. Allah’ın izniyle kurtulmaya çalışılan tuzağa düşmeyeceğiz.” dedi.

ANA MUHALEFETİN DURUMU

Cumhurbaşkanı, Türk toplumunun kardeşliğini artırmanın yanı sıra yeni kapılar açacaklarına da değindi. Ana muhalefetin durumunu eleştirerek, “Ana muhalefetin içler acısı halini sizler de görüyorsunuz. Bunların hiçbiri beyefendilerin gündeminde yok.” dedi.

CHP’LİLERİ HIZMET İÇİN ELEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerden yapılan kötü yönetim örneklerine de dikkat çekerek, “Halkın parasını talan eden bir avuç belediye vurguncusu. Türk siyasetine asla yakışmayan sözler ediyor.” şeklinde konuştu. CHP’lileri de “Bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz Türkiye için koşturmaya devam ediyoruz.” şeklinde eleştirdi. Tüm Malatyalı hemşerilere hayırlı olsun dileklerinde bulundu.