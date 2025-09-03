Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanlar için birlik mesajı verdi

ERDOĞAN’IN KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu. “Filistin’de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin, o kıyımına asla seyirci kalamayız” ifadelerini kullanan Erdoğan, Müslümanlar olarak bir araya gelmenin önemine dikkat çekti. “Bu gece, selim bir kalple, yepyeni bir ümitle idrak edeceğimiz Leyle-i Mevlid’in ülkemiz, milletimiz, Müslümanlar ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Gece boyunca edeceğimiz duaların, yapacağımız ibadetlerin kabul ve karin olmasını, semaya açılan ellerin rahmet ve merhametle dolmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

AİLENİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Muhammed’in hayatının tüm insanlığa örnek olduğunu belirterek, “Peygamber Efendimizin Aleyhissalatü Vesselam, mümtaz ve mübarek hayatı bütün insanlık için numune-i imtisaldir” dedi. Aileyi merhamet ve fedakarlık yuvası olarak tanımlayan Erdoğan, bu yılı “Aile Yılı” olarak ilan ettiklerini vurguladı. Diyanet Teşkilatı ile birlikte haftanın aile ahlakı temasıyla icra edilmesini umarak, “Hafta boyunca doğumunun bin 500’üncü yılı vesilesiyle yapılacak faaliyetlerin aile konusunda bilinç ve farkındalığı daha da artırmasını ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Peygamberimiz Aleyhiselatü Vesselam aynı zamanda maşukumuz, sultanımız, en sevgilimizdir” diyerek, Peygamber aşkının milletin yüreğinde kök saldığını söyledi. “Onun için biz şu anda Filistin’deyiz, onun için biz şu anda Gazze’deyiz” ifadeleriyle Filistin’deki duruma dikkat çeken Erdoğan, “Bu yüzden tüm Müslümanları bir bedenin azaları olarak görür, bir tarağın dişleri, bir binanın tuğlaları olarak biliriz” şeklinde ekledi. Gönüllerinin, akıllarının ve ruhlarının her zaman İslam dünyasında ya da mazlumların bulunduğu yerlerde olduğunu belirtti.

ÜMİTSİZLİK YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, coğrafyadaki adaletsizliklere rağmen karamsarlığa kapılmayacaklarının altını çizerek, “Ümitsiz değiliz ve olmayacağız, karamsar değiliz ve olmayacağız” dedi. “Bu mübarek gecenin Gazzeli kardeşlerimizle birlikte tüm mazlumların sıkıntıdan kurtuluşuna vesile olmasını yürekten temenni ediyorum” diyerek, dua ve niyazlarla bölgede huzurun sağlanmasını umduğunu ifade etti. Program sonunda çocuklara hediye takdimi gerçekleştirildi.