Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanların birliğini vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’nda yaptığı konuşmada, Filistin’de yaşanan durumu eleştirerek, “Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız” ifadelerini kullandı. Erdoğan, kalplerinin bir yarısının burada, diğer yarısının ise İslam dünyasındaki Gazze, Filistin, Yemen, Sudan ve Afganistan’da olduğunu belirtti.

İNSANLIĞA FARKINDALIK YARATMAK

Erdoğan, Taha Suresi’nden ayetler okuyarak konuşmasına başladı. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam’ın, yeryüzünü teşriflerinin yıl dönümünde bir arada olmanın mutluluğunu duyduğunu ifade eden Erdoğan, “Bu mübarek gecede kalplerimizi buluşturan, dualarımızı birleştiren Yüce Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun” dedi. Müslümanların, arzı bir kandil gibi aydınlatan bu doğuşun yıl dönümüne ulaşmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, bu gecenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

AİLE YILI VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılı ‘Aile Yılı’ olarak ilan ettiklerini belirterek, aileye merhamet ve fedakarlık yuvası yapacak tüm çözümlerin Allah Resulü’nün aile hayatında bulunduğunu vurguladı. Ayrıca, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin arttığı günümüzde Peygamber Efendimizin aile hayatını daha çok öğrenmeye ve örnek almaya ihtiyaç olduğunu kaydetti. “Mevlid-i Nebi Haftası’nın temasının Peygamberimiz ve Aile Ahlakı olarak belirlenmesini isabetli buluyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.

MÜSLÜMANLARIN BİRLİĞİ

Erdoğan, Müslümanların bir ve bütün olduğunun altını çizerken, “Peygamberimiz aleyhiselatü vesselam aynı zamanda en sevgilimizdir. Bu yüzden her nerede bir Müslüman varsa, gönlümüz oradadır” ifadelerini kullandı. Filistin ve Gazze’nin acılarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, bu gece yapacakları dualarda mazlumları unutmayacaklarını dile getirdi. “Müslümanlar olarak her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna iman ediyoruz” dedi.

UMUT VE İNANÇ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya üzerindeki olumsuzluklara rağmen ümitsiz olmadıklarını belirterek, “Zulüm sona erecek, adaletin ışığı galip gelecektir” ifadelerini kullandı. “Bu mübarek gecenin Gazzeli kardeşlerimizle birlikte tüm mazlumların sıkıntılarından kurtuluşuna vesile olmasını yürekten temenni ediyorum” dedi. Ayrıca, yeni umutlar için Peygamberimizin davetinin önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın rıza-i ilahi yolunda çalışan tüm mensuplarına teşekkür ederek, aileye yönelik tehditler ve çözüm önerileri konulu çalıştayın hayırlara vesile olmasını diledi.