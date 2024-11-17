Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK’da Mutabakatları Anlattı

CUMHUR İTTİFAKI ZİRVESİ KONUŞULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında, bir gün önce Beştepe’de MHP Lideri Bahçeli’yle gerçekleştirdiği ‘Cumhur İttifakı zirvesi’ hakkında bilgi verdi. Erdoğan, “Kayyum dahil tüm konuları masaya yatırdık” diyerek yapılan görüşmelerin kapsamına dikkat çekti.

MUTABAKATLAR KURULDU

Toplantıda iç ve dış politika konularında çok sayıda önemli mutabakat sağlandığını belirten Erdoğan, “İç politika ve dış politika konularında son derece güzel mutabakatlara vardık” şeklinde ifadeler kullandı. Bu açıklamalar, Cumhur İttifakı’nın gelecekteki siyasi stratejileri üzerinde de etkili olacağı yorumlarını güçlendiriyor.