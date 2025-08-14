Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Sekretere Rutte ile görüştü

Gündem

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yapılan bir telefon görüşmesinde, Genel Sekreter’in talebi üzerine bir araya geldi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede özellikle Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın son gelişmeleri ve bu bağlamda bölgesel ve küresel konular üzerinde duruldu.

ATEŞKES VE İLERLEME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı ateşkes sağlamak amacıyla başlattığı İstanbul müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeyi vurguladı. “Bu sürecin insani konularda olumlu gelişmelere de imkan vermesini önemli buluyoruz” dedi. Görüşmenin, uluslararası barış açısından taşıdığı önemi de dile getirdi.

ALASKA ZİRVESİ VE DEĞERLENDİRMELER

Görüşme sırasında NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşecek Alaska Zirvesi öncesinde Ukrayna’daki mevcut duruma dair değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu kritik görüşmeyi yakından takip ettiğini belirtti.

