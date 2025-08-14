Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Sekreteri ile görüştü

cumhurbaskani-erdogan-nato-sekreteri-ile-gorustu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile genel sekreterin talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı açıklamasında, görüşmenin kapsamı hakkında bilgi verildi. Ortaya çıkan açıklamaya göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın son gelişmeleri, ayrıca bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı.

ATEŞKES SÜRECİNE VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı ateşkes sağlama hedefi ile İstanbul müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeyi vurguladı. Bu sürecin insani konularda olumlu gelişmelere olanak tanımasını önemli bulduklarını aktardı. Görüşmede NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilecek Alaska Zirvesi öncesindeki Ukrayna’daki son durumu değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Alaska’da yapılacak görüşmeyi dikkatle takip ettiğini belirtti.

ÖNEMLİ

Dünya

Trump: Putin Anlaşma Yapmak İstiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'daki görüşmelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in anlaşma sağlama ihtimaline güvendiğini ifade etti.
Gündem

Furkan Demir Motosikletle Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü Furkan Demir, bir aracın sıkıştırması sonucu yaşamını yitirdi. Kazanın detayları, Demir’in kask kamerası ile belgelendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.