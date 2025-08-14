Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Sekreteri ile görüştü

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile genel sekreterin talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı açıklamasında, görüşmenin kapsamı hakkında bilgi verildi. Ortaya çıkan açıklamaya göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın son gelişmeleri, ayrıca bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı.

ATEŞKES SÜRECİNE VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı ateşkes sağlama hedefi ile İstanbul müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeyi vurguladı. Bu sürecin insani konularda olumlu gelişmelere olanak tanımasını önemli bulduklarını aktardı. Görüşmede NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilecek Alaska Zirvesi öncesindeki Ukrayna’daki son durumu değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Alaska’da yapılacak görüşmeyi dikkatle takip ettiğini belirtti.