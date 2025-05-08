Cumhurbaşkanı Erdoğan, neler gerçekleştirdiklerini anlattı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİNE YORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin, çok sayıda sivilin şehit olduğu füze saldırılarıyla sıcak çatışmaya dönüşmesinden endişe duyuyoruz. Ateşe benzin dökenlere rağmen olaylar geri dönülmez noktaya varmadan tansiyonun düşürülmesi için gayret gösteriyoruz” dedi. Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmelerin ardından yapılan ortak basın toplantısında, Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda ciddi bir gelişim gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yılki Irak ziyaretinin bu sürece olumlu katkı sağladığını ifade etti ve “Sayın Sudani’nin ortaya koyduğu irade ve vizyon bu noktaya gelmemizde çok önemli bir rol oynamıştır. İnşallah bu ivmeyi güçlendirerek devam ettireceğiz” dedi. Erdoğan, mevkidaşıyla yapılan görüşmede Türkiye-Irak ilişkilerini detaylı bir şekilde ele aldıklarını, Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını aktararak, “İlişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak belgeleri huzurlarınızda az önce imzaladık” şeklinde konuştu.

Irak ile derin tarihi, beşeri ve kültürel bağlara sahip olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ilişkilerin yalnızca iki devletin münasebetleri olarak görülmediğini belirtti. “İşbirliğimizin her alanda geliştirilmesini kardeşlik hukukumuzun bir gereği olarak telakki ediyoruz. Irak’ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman ülkemizden ayrı tutmadık, tutmuyoruz” dedi. Güvenlik ve terörle mücadele alanındaki işbirliğine de dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin ve Irak’ın milli güvenliğine tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DAEŞ’e karşı müşterek mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 18 milyar dolara yaklaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, potansiyelin çok daha yüksek olduğunu kaydetti. Kalkınma Yolu Projesi’nin önemine değinen Erdoğan, bu projenin Irak’ın ve bölgenin refahına katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Proje ile ilgili tüm ülkeleri davet edeceğini ifade eden Erdoğan, enerji, bankacılık ve yükseköğretim alanlarında da işbirliklerini geliştirmek istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl imzaladıkları su çerçeve anlaşması ile Irak ile ortak projelerin gerçekleştirilmesine odaklandıklarını belirtti. Irak, Türkiye petrol boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması gibi konularda ilerlemek istediklerini de vurguladı. Irak Başbakanı Sudani’nin başta Suriye ile olan ilişkileri sayesinde Irak’ın bölgesel istikrara katkı sunduğunu belirten Erdoğan, bu çabaların bölgedeki barışı destekleyeceğine inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’de başlattığı ve sonrasında Lübnan ile Suriye’ye de yayılan saldırgan politikalarının sonuçlarının kaygı verici olduğunu belirtti. “İsrail, bölgeyi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğarak kendi güvenliğini sağlayacağını zannetmektedir. Bunun ham bir hayal olduğunu zamanla daha net göreceğiz” dedi. Erdoğan, Gazze’deki açlık tehlikesinin kitlesel ölümlere dönüşme aşamasına geldiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’taki Türkmenlerin iki ülke ilişkilerine katkı sunduğunu belirterek “Kardeşim Sudani’nin Irak Türkmenlerinin hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki hassasiyetini takdirle karşılıyoruz” dedi. Ziyaret nedeniyle Sudani’ye teşekkür eden Erdoğan, yapılan istişarelerin hayırlı olmasını temenni etti. Öte yandan Türkiye ile Irak arasında göç, eğitim ve savunma gibi birçok alanda önemli işbirlikleri içeren 11 anlaşma imzalandığını sözlerine ekledi.