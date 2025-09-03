Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu’ya sessiz kalamayız

Peygamberimizin Aile Yaşantısı Önem Taşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’na katılarak burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İnsanlığın ufkuna bir güneş misali doğan peygamber efendimizin yer yüzünü teşriflerinin sene-i devriyesinde sizlerle olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Burada şunun da altını çizerek ifade etmek arzusundayım. Peygamberimiz her anıyla emsal teşkil etmiştir” dedi. Peygamberin aile yaşantısının herkes için iyi bir örnek olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu yılı “Aile Yılı” olarak ilan ettiklerini belirtti.

Filistin’deki Mazlumlara Duyulan Derin Sempati

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Peygamber aşkı aziz milletimizin yüreğinde kök salmış yüce bir çınardır. Bu yüzden dünyadaki tüm Müslümanlara derin bir muhabbet besleriz. Onun için biz şuanda Filistin’deyiz. Onun için biz şuanda Gazze’deyiz” ifadelerini kullanarak Netanyahu’ya karşı olan duruşlarını net bir şekilde dile getirdi. Erdoğan, “İkisini de görmezden gelecek bir tutum içerisinde olamayız” şeklinde konuştu.

Kalbimizin Yarısi Gazze’de

Cumhurbaşkanı, “Şu an kalbimizin yarısı buradaysa diğer yarısı İslam dünyasının kanayan yaraları olan Gazze, Filistin, Yemen, Sudan’dadır” diyerek sözlerine devam etti. Bu gece mazlumları unutmayacaklarını, dualarının onların yanında olacağını söyledi. Yaşanan sıkıntıların bir sonunun olacağını hatırlatan Erdoğan, “Ümitsiz değiliz ve olmayacağız” dedi.

Peygamber Efendimizin Hayatı ile İlgili Farkındalık

Erdoğan, “Peygamberimiz kız çocuklarının o diri diri gömüldüğü karanlık bir dönemde zamanı aşan tavsiyeleri ile insanlık adına yeni bir çağı başlatmıştır” diyerek, peygamber efendimizin hayatını öğrenmeye daha fazla ihtiyaç duyulduğuna inandığını ifade etti. Bu haftada yapılacak etkinliklerin aile konusundaki farkındalığı artırmasını beklediğini dile getirdi.

Yeni Bir Dönemin Müjdecisi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın koordinesiyle gerçekleştirilecek çalıştayın aileye yönelik tehditler ve çözüm önerileri üzerine olduklarını belirtti. Konuşmasını Mehmet Akif’in mısralarıyla sonlandıran Erdoğan, “Rabbim bizleri ahirette Efendimizin sancağı altında buluşanlardan eylesin” dedi. Ayrıca, bu mübarek günlerin, tüm insanlık için rahmet ve kurtuluş kapılarının açıldığı yepyeni bir dönemin müjdecisi olmasını diledi.