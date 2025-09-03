Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu’ya sessiz kalamayız

ERDOĞAN’IN KATILIMIYLA MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’na katıldı. Bu etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın açıklamalarından başlıca ifadeler şu şekilde sıralandı: “Peygamber efendimiz aile yaşantısında hepimiz için örnektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İnsanlığın ufkuna bir güneş misali doğan peygamber efendimizin yer yüzünü teşriflerinin sene-i devriyesinde sizlerle olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Müslümanlar olarak arzı bir kandil gibi aydınlatan bu müstesna doğumun yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Leyle-i Mevlid’in ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum.” dedi. Erdoğan, peygamberin her anının emsal teşkil ettiğini belirterek, “Dünya hayatında insanın kendisini tanıma, bulma ve bilme serüvenine kılavuzluk edecek hiç şüphesiz Resulallah efendimizdir.” şeklinde ekledi.

NETANYAHU’YA YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, peygamber sevgisinin milletin yüreğinde kök saldığını vurgulayarak, “Bu yüzden dünyadaki tüm Müslümanlara derin bir muhabbet besleriz. Onun için biz şuanda Filistin’deyiz. Onun için biz şuan Gazze’deyiz. Bu Netanyahu denilen kafirin kıyamına asla seyirci kalamayız.” ifadesini kullandı.

Erdoğan, kalbinin yarısının Gazze ve Filistin gibi mazlum coğrafyalarda olduğunu belirterek, “Bu gece mazlumları unutmayacağız. Bu gece ellerimizi semaya onlar için de açacağız. Müslümanlar olarak her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna tüm kalbimizle iman ediyoruz.” dedi. Ayrıca, “Ümitsiz değiliz ve olmayacağız.” diyerek coğrafyadaki haksızlıklara karşı mücadele edeceklerini de sözlerine ekledi.

PEYGAMBERİMİZİN HAYATIYLA İLGİLİ VURGULAR

Erdoğan, Melid-i Nebi haftasında yapılacak etkinliklerin Aile Yılı için fırsat yarattığını ifade ederek, “Peygamber efendimizin hayatını öğrenmeye daha fazla ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleşecek çalıştaya yönelik iyi dileklerde bulunarak, “Bu çalıştayın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” mesajını verdi. Konuşmasını Akif’in dizeleriyle sonlandıran Erdoğan, “Rabbim bizleri ahirette Efendimizin sancağı altında buluşanlardan, Habibi’nin şefaatine nail olanlardan eylesin.” şeklinde dua etti. Bu mübarek günlerin, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için rahmet ve kurtuluş kapılarının açıldığı yepyeni bir dönemin habercisi olmasını diledi.