Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu’ya sessiz kalamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’na katıldı. Burada bir dizi açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli konulara dikkat çekti.

Peygamberimizin Aile Yaşantısına Dikkat Çekti

Erdoğan, “Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İnsanlığın ufkuna bir güneş misali doğan peygamber efendimizin yer yüzünü teşriflerinin sene-i devriyesinde sizlerle olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.” dedi. Müslümanlar olarak önemli bir doğum yıl dönümüne ulaştıklarını vurguladı. “Leyle-i Mevlid’in ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum.” diye ekledi. Peygamberin her anıyla insanlara örnek teşkil ettiğini ifade eden Erdoğan, “Dünya hayatında insanın kendisini tanıma bulma ve bilme serüvenine kılavuzluk edecek hiç şüphesiz Resulallah efendimizdir. Peygamber aile yaşantısında da hepimiz için iyi örnektir. Ve biz bu yılı Aile Yılı ilan ettik.” şeklinde konuştu.

Filistin’e Destek Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, peygamberin aşkının Türk milletinin kalbinde kök saldığını belirterek, “Bu yüzden dünyadaki tüm Müslümanlara derin bir muhabbet besleriz. Onun için biz şuanda Filistin’deyiz. Onun için biz şuan Gazze’deyiz.” ifadelerini kullandı. “Netanyahu denilen gaddara sessiz kalamayız.” diyerek Filistin’deki durumu eleştirdi ve müslümanların bir araya gelerek bu konulara duyarsız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Kalbin Hem Öteki Yarısı Hem de Umut

Cumhurbaşkanı, kalbinin yarısının Gazze, Filistin, Yemen ve Sudan gibi yerlerde olduğunu dile getirerek, “Bu gece mazlumları unutmayacağız. Bu gece ellerimizi semaya onlar için de açacağız.” dedi. “Müslümanlar olarak her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna tüm kalbimizle iman ediyoruz. Bugün yaşadığımız sıkıntıların da bir eceli olduğunu çok iyi biliyoruz. Ümitsiz değiliz ve olmayacağız.” dedi.

Peygamberimizin Hayatı ve Farkındalık Yaratma İhtiyacı

Erdoğan, peygamberin hayatının öğretilerinin çok önemli olduğunu, özellikle kadın ve çocuğa yönelik şiddetin arttığı günümüzde, onun hayatını öğrenmeye daha fazla ihtiyaç olduğunu düşündüğünü belirtti. “Hafta boyunca yapılacak faaliyetlerin aile konusundaki farkındalığı daha da artırmasını ümit ediyorum.” diye vurguladı.

Kurtuluş Kapılarının Açılması ve Bir Dönemin Başlangıcı

Cumhurbaşkanı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın düzenleyeceği çalıştayın hayırlara vesile olmasını temenni etti. Konuşmasını Akif’in dizeleriyle sonlandıran Erdoğan, “Bu mübarek günlerin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için rahmet ve kurtuluş kapılarının ardına kadar açıldığı yepyeni bir dönemin müjdecisi olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.” şeklinde ifade etti. Mevlid-i Nebi haftasının hayırlı geçmesini diledi.