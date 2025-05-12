Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Nezaket Kurallarıyla Eleştiri Olabilir.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada nezaket kurallarının önemine dikkat çekerek, “Nezaket kuralları korunarak eleştiriler yapılabilir ama eleştiri bahanesiyle kimse yargı mercilerine parmak sallayamaz” ifadesini kullandı. Bu sözleriyle eleştirilerin belirli bir seviyede ve saygı içinde yapılması gerektiğini vurguluyor.

YARGI MERCİLERİNE SAYGININ ÖNEMİ

Erdoğan, yargı mercilerine karşı eleştirilerin bir sınırı olması gerektiğini belirtti. Bu bağlamda, yargı sisteminin bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunun ciddiyetine vurgu yaparak, eleştirilerin yapıcı bir üslupla dile getirilmesi gerektiğini dile getiriyor.

ELEŞTİRİLERDE HASSASİYET

Cumhurbaşkanı, bireylerin yargı mensuplarına yönelik eleştirilerde dikkatli olmaları gerektiğini ifade ediyor. Bu tür eleştirilerin, yargının işleyişine zarar vermemesi için yapılacak şekilde olması gerektiği mesajını taşıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Gölbaşı’nda Motosiklet Kazasında İki Genç Hayatını Kaybetti

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde motosiklet kazası sonucu 17 yaşındaki Yusuf Koç ve 19 yaşındaki Efe Batuhan Koçak yaşamını yitirdi. Gençler, gözyaşlarıyla uğurlandı.
Haberler

Yemekteyiz’in Yeni Yarışmacısı Erhan

Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Erhan Bey, 12-16 Mayıs'ta izleyicilerin karşısına çıkacak. Mutfak yetenekleri ve yaşam hikayesi merak ediliyor. Yarışma, bu yetenekleri sergileyerek dikkat çekiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.