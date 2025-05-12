Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Nezaketle Eleştiri Olmalı.”

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerin nezaket kurallarına uygun bir şekilde yapılabileceğini ifade etti. Ancak eleştirinin bahane edilerek yargı mercilerine parmak sallamanın mümkün olmadığını belirtti.

NEZAKET ÖNEMİ

Başkan, toplumda nezaketin önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Eleştirinin gerektiği durumlarda bile saygının ön planda olması gerektiğini dile getirdi. İnsanların farklı görüşlere saygı göstererek eleştirilerini yöneltebileceğini belirtti.

YARGI ÜZERİNE MESAJLAR

Erdoğan, yargının bağımsızlığının altını çizerken, kimsenin eleştiri bahanesiyle yargıya müdahale edemeyeceğini ifade etti. Yargının doğru işleyişinin önemli olduğunu ve bunun korunması gerektiğini vurguladı.