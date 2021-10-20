Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında Nijerya’ya ziyaret gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak “TUR” ile TSİ 23.55’te Nijerya’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abuja Uluslararası Nnamdi Azikwe Havalimanı’na gelişinde Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffery Onyeama, Federal Başkent Bölgesi Bakanı Muhammad Musa Bello, Nijerya’nın Ankara Büyükelçisi İsmail Yusuf Abba ve Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Abuja’ya geldi.