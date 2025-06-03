Cumhurbaşkanı Erdoğan Numan Kurtulmuş’u kabul etti

ERDOĞAN, KURTULMUŞ’U KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tekrar seçilen Numan Kurtulmuş’u kabul etti. Bu önemli görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı bir şekilde yapıldı.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI BELİRSİZ

Kabul sırasında görüşmenin içeriği hakkında herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Ancak, Kurtulmuş’un TBMM Başkanlığındaki görevine başlamasıyla birlikte, yeni döneme dair önemli konuların ele alındığı düşünülüyor.

MECLİSİN GÜNDEMİ

Numan Kurtulmuş’un Meclis Başkanlığı, Türkiye’nin siyasi gündeminde önemli bir yer tutuyor. Kurtulmuş’un liderliğinde TBMM’nin önümüzdeki süreçte alacağı kararlar, ülkenin siyasi atmosferini etkileyecek gibi görünüyor.