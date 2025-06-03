Cumhurbaşkanı Erdoğan, Numan Kurtulmuş’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tekrar seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu buluşmaya dair yaptığı açıklamada, “Gazi Meclisimizde yapılan oylamayla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen İstanbul Milletvekilimiz Sayın Numan Kurtulmuş’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ettim. Sayın Kurtulmuş’u yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ediyor, önümüzdeki dönemde Gazi Meclisimiz çatısı altındaki çalışmalarında kendisine başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

GÖRÜŞMENİN ÖNEMİ

Bu kabul, Türkiye’nin siyasi gündeminde önemli bir yere sahip ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Numan Kurtulmuş’u desteklediği mesajını veriyor. Kurtulmuş’un yeniden seçilmesi, meclisteki çalışmalara katkı sağlayabilir ve yeni dönemdeki hedeflerin belirlenmesinde rol oynayabilir.

MECLİS ÇALIŞMALARI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki bu kabul, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni dönem çalışmalarının başlangıcını simgeliyor. Kurtulmuş’un liderliğinde, meclisteki çalışmaların daha etkili ve verimli bir şekilde yürümesi bekleniyor.