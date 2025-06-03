Cumhurbaşkanı Erdoğan, Numan Kurtulmuş’u Tebrik Etti

CUMHURBAŞKANINDAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına tekrar seçilen Numan Kurtulmuş’u kutladı. Erdoğan, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

NUMAN KURTULMUŞ’A BAŞARILAR DİLEDİ

“Gazi Meclisimizde yapılan oylamayla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen İstanbul Milletvekilimiz Sayın Numan Kurtulmuş’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ettim. Sayın Kurtulmuş’u yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ediyor, önümüzdeki dönemde Gazi Meclisimiz çatısı altındaki çalışmalarında kendisine başarılar diliyorum.”