Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğrencileri Kabul Etti

MALAZGİRT ZAFERİ’NİN KUTLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinliklerine katılmak için Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunuyor. Ahlat’ta düzenlenen kabine toplantısı öncesi, Erdoğan, Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencileri kabul etti.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETME FIRSATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen bu buluşma sırasında, gençlerle yakından ilgilendi. Öğrencilerle ayaküstü sohbet eden Erdoğan, onların görüşlerini ve düşüncelerini dinleyerek önemli bir iletişim kurmuş oldu.

Bursa’da İnşaatta Düşen İşçi Öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki cami inşaatında yüksekten düşen Suriye uyruklu işçi hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan El Musa Almatayer, hastanede tedavi altına alınmıştı.
Fenerbahçe, Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, geçen sezonki başarılarının ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı ve ilk antrenmanını teknik ekip ile yeni oyuncularla gerçekleştirdi.

