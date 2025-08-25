Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğrencileri Kabul Etti

MALAZGİRT ZAFERİ’NİN KUTLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü etkinliklerine katılmak için Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunuyor. Ahlat’ta düzenlenen kabine toplantısı öncesi, Erdoğan, Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencileri kabul etti.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETME FIRSATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen bu buluşma sırasında, gençlerle yakından ilgilendi. Öğrencilerle ayaküstü sohbet eden Erdoğan, onların görüşlerini ve düşüncelerini dinleyerek önemli bir iletişim kurmuş oldu.