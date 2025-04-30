Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ölü toprağını atmalıyız,” dedi

ERDOĞAN’IN KONUŞMASIYLA DÜNYAYA MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kısır gündemler ve suni tartışmalar eliyle bizi yolumuzdan alıkoymayı amaçlayan küresel güçlere geçit vermeden üzerimizdeki ölü toprağını bir an evvel atmalıyız.” ifadesini kullandı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Türkiye 10. Uluslararası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Birinciler Birinciliği Ödül Töreni”nde yaptığı konuşmaya Taha Suresi’nin 114. ayetini okuyarak başladı. Yeryüzünün dört bir yanında İslam’ın nurunu yayarak, din-i mübin İslam’ın izzetini, haşmetini benimseyen tüm Müslümanlara selamlarını ileten Erdoğan, ömürlerini İslam’a ve insanlığa adayanları saygıyla andı. “Kalplerimizi böylesine güzel bir ruh ikliminde buluşturan Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.” dedi. Ödül alacak yarışmacılara da tebriklerini ileten Erdoğan, “Yarışmaya katılan 15 yarışmacımızın her birini canı gönülden tebrik ediyoruz. Rabb’im sayılarını artırsın, hepsine uzun ve bereketli ömürler ihsan etsin.” şeklinde konuştu.

İSLAM COĞRAFYASINDAKİ SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam coğrafyasının son iki asır boyunca pek çok saldırının hedefi olduğunu vurguladı. “Kimi zaman etnik ve mezhebi, kimi zaman kültürel farklılıklarımız bu hain planların merkezine yerleştirildi.” ifadesini kullanan Erdoğan, “Bu duvarlar aramıza örülen nifakla, nefretle ve husumetle yükseltildi.” dedi. İslam beldelerinin geçmişte dünyaya nizam veren bir merkezi olduğunu belirten Erdoğan, bugün ise bu gücünü kaybettiğini üzüntüyle ifade etti. “Aramızdaki vahdet, uhuvvet ve muhabbet şuuru bir türlü arzu ettiğimiz seviyelere ulaşamıyor.” dedi.

GELECEK İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI

Dünya genelinde radikal değişimlerin doğum sancılarını yaşadığımızı belirten Erdoğan, “Bir türlü çözüme kavuşturamadığımız savaşlar, çatışmalar ve istikrarsız süreçler bu hadiselerin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.” ifadesini kullandı. “Birlikteliğimizi, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi yüceltmek zorundayız.” diyen Erdoğan, şu soruları gündeme taşıdı: “İslam coğrafyası olarak bu hazin tablonun ortaya çıkmasında bizim hiç payımız yok mu? Daha adil, daha müreffeh bir dünyayı birlikte inşa edemez miydik?” Bu soruların cevabının aynı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Küfre giden yollar arasında yer alan ümitsizliğe asla düşmemeliyiz.” dedi. “Aramızdaki bağları güçlendirmemiz, Allah’ın ipine sımsıkı sarılmamız gerek.” şeklinde sözlerini sonlandıran Erdoğan, bu birliği sağladığımızda hiçbir gücün karşımızda duramayacağını ifade etti.