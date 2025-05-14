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Cumhurbaşkanı Erdoğan Önemli Toplantılara Katılacak

PARTİ GRUP TOPLANTISI VE TARIM ORMAN ŞURASI PROGRAMI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’na katılıyor. Ayrıca, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan 4. Tarım Orman Şurası Sonuç Bildirgesi Programı’nda da yer alacak.

GÜVEN MEKTUBU TAKDİM TÖRENİ VE BÜYÜKELÇİ KABULLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek olan Güven Mektubu Takdim Törenleri programına da katılıyor. Bu kapsamda, Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto ve ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack Jr. ile görüşmeler yapacak.

(Ankara/12.00/14.00/16.00/16.15/16.45/17.15)

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