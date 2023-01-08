Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez’de toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Sel bölgesinde 1,3 milyar liralık yatırım daha büyük felaketlerin önüne geçti. 9 taşkın koruma tesisi, 4 gölet, 3 mendirekten oluşan 16 kalem yatırımı 4,3 milyar lira bedelle hayata geçiriyoruz. Yangında zarar gören konutların yerine yapılan evleri hak sahiplerine teslim ediyoruz. Atık su arıtma tesislerini de hükümet olarak biz yapıyoruz. Önümüzde 5 ayımız var, 5 ay boyunca durmak yok. Ülkemizi her alanda yeni yatırım ve projelerle Türkiye yüzyılına hazırlıyoruz.

“72 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK”

Son 20 yılda şehrimize yaptığımız toplam yatırım 72 milyar lira. Antalya’da bölünmüş yol uzunluğunu 693 kilometreye çıkardık. Antalya Havalimanı’nın kapasitesini 80 milyona çıkarıyoruz. Antalya’da toplam 71 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek 6 barajın yapımı sürüyor.

“6’LI MASADAKİ SİYASİ VESAYET”

Bugün bölgesinde ve dünyada söz sahibi, güç ve vizyon sahibi bir Türkiye var. Ülkemiz yeni bir seçim arefesinde. Yine ‘yaptırmayız’ ittifakıyla karşımıza çıktılar. Türkiye kendine biçtiği tek misyonu yaptırmamak olan bir muhalefete rağmen bugüne geldi. Bunlar kendi vesayetlerini oluşturmaya çalışıyorlar, 6’lı masadaki vesayetin adı siyasi vesayet. Türkiye’nin her meselesini çözdük, sadece bu muhalefet sorununu halledemedik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kepez’in ardından sel felaketinin yaşandığı Kumluca’da halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: “Sel afetinin başladığı andan itibaren sahadaydık, toplam 171 milyon lira ve gıda malzemeleri bölgeye gönderildi. Dere yataklarının önünü kesersek akıp gidemeyen su gün gelir sel olup üzerimize gelir. Ağır hasarlı 23 binayı bu yıl içinde inşa edip sahiplerine teslim edeceğiz.”

MANAVGAT’TA KÖY KONUTLARI TESLİM TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Manavgat’ta köy konutları teslim töreninde konuştu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Manavgat’taki yangının ardından inşa ettiğimiz 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz.

Afet köy konutlarının aylık ödemesi 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 lira arasındadır. Toplam ödeme küçük tiplerde 445 bin, ahırlı tiplerde 797 bin lira olacaktır.

Sorgun bölgesindeki 2 milyon 800 bin metrekarelik bir alanı millet bahçesi olarak düzenleyerek Manavgat halkının hizmetine sunma kararı aldık.

2 milyon 750 bin fidanı toprakla buluşturarak yangından zarar gören alanların yüzde 90’ında çalışmaları bitirdik.

Dünyada böylesine hızlı bir afet yönetimi gerçekleştirebilen bir hükümet yoktur. Yaşanan her kriz ve her afet, Türkiye’nin kapasitesinin tüm dünyaya tekrar tekrar ispatlıyor. Tabi bu çalışmaları yürütürken aslında yaptığımız iş miletin olanı millete vermektir.”