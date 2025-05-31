Cumhurbaşkanı Erdoğan Orban’ı aradı

ERDOĞAN İLE ORBAN TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel gelişmeler üzerinde duruldu.

İKİLİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti. İş birliğinin daha da ileri götürülmesi için önümüzdeki süreçte Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve Ortak İstişare Mekanizması toplantılarının gerçekleştirileceğini belirtti. Ayrıca, Erdoğan, görüşme sırasında Başbakan Orban’ın doğum gününü de kutladı.