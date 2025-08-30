Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordunun Gücünü Vurguladı

DISİPLİN VE GÖREV BİLİNCİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ordumuzun milletimize karşı görevlerini layıkıyla yapabilmesi ancak ve ancak disiplinini her zaman en ileri düzeyde muhafaza etmesine bağlıdır. Sizi ve kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanları unutmayın. Herkesten önce karşılarında bizi bulacaklardır” diyerek, disiplinin önemine değindi. Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuştu. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve diğer yetkililer katıldı.

MEZUNİYET GURURU VE KUTLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezuniyet töreninin 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk geldiğini belirterek kutlamalarda bulundu. Kara Harp Okulu’ndan 928, Deniz Harp Okulu’ndan 278, Hava Harp Okulu’ndan 199 teğmenin eğitimlerini tamamlayarak mezun olduğunu bildirdi. Ayrıca, toplam mezun sayısını 19 bin 735’e çıkardıklarını belirten Erdoğan, bu başarılı evlatların ordunun farklı kademelerinde görev alarak ülkeye katkı sağlayacağını ifade etti.

MSÜ’NÜN ARTAN İLGİSİ

Erdoğan, dost ve kardeş ülkelerin MSÜ’ye her yıl artan ilgisini çok değerli bulduklarını belirterek, 9 yıl önce 27 olan ülke sayısının bu yıl 48’e ulaştığını aktardı. Bunun, Türkiye’nin askeri alanda yükselen itibarının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Misafir askeri personellerin ülkelerindeki görevlerde başarılar diledi ve gelecekte iş birliği imkanlarını koruyacaklarını belirtti. Ayrıca, 40 öğrencinin mezun olduğunu da kaydetti.

SAVUNMA GÜCÜ VE DEĞİŞİM

Erdoğan, ordunun geçmişte yaşanan zafiyetleri aşarak güçlendiğini ifade etti. 9 yıl içinde FETÖ ihanet çetesinin neden olduğu tahribatı telafi ettiklerini söyleyen Erdoğan, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde MSÜ mezunlarının oranlarının yüksek olduğunu aktardı. Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarda kaydettiği başarılara dikkat çekti ve TSK’nın 15 Temmuz sonrası güçlenerek çıktığını vurguladı.

GELECEK GÜÇLÜ TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK’nın geçmişe göre daha güçlü olduğunu belirterek gelecekte daha da güçleneceğini ifade etti. Eğitim ve teknolojik kabiliyetler noktasında destek vermeye devam edeceklerini açıkladı. ASELSAN’da yapılan teslimatlara dikkat çekerek, ordunun gücünü artırmaya yönelik yeni projelerin duyurusunu yaptı. Mezunlara da bu yeni dönemde seçkin birer teğmen olma gururunu taşıdıklarını hatırlattı.

MİLLETİMİZE GÜVENİNİZİ KAYBETMEYİN

Erdoğan, mezunlara vatan sevgisi ve disiplinin önemini hatırlatarak, “Disiplini mükemmel olan bir ordunun, muharebenin en buhranlı devirlerinde manevi kuvveti sarsılmaz.” sözleriyle ordunun disiplin ihtiyacını vurguladı. Ayrıca, onları siyasi tartışmalara çekmek isteyenleri dikkate almamalarını, moral bozmamalarını ve ordularının onurunu her zaman korumalarını istedi.