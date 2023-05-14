Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için oyunu kullandı.

Türkiye, beş yıl boyunca görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem parlamentosunu seçmek için sandıkta oy kullanıyor. Saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, “Sabah saatlerinden itibaren olaysız, sıkıntı yaşanmadan süreç devam etti, devam ediyor. Akşam sayımlardan sonra Türk demokrasisi için hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Saffet Çebi Ortaokulu’nda oyunu kullanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Oyumuzun kullandıktan sonra söylenecek en önemli şey bugün sabah itibarıyla takipteyim. Sabah saatlerinden itibaren olaysız, sıkıntı yaşanmadan süreç devam etti, devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Oylarını kullanıyorlar. Orada da herhangi bir sıkıntı yok. Akşam sayımlardan sonra Türk demokrasisi için hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Oylarını kullanmaları, Türk demokrasisinin gücünü kullanması açısından çok önemli.