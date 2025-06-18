Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel’e tepki gösterdi

AÇIKLAMALAR VE TEPKİLER

Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüde mazot dolu şişeyle görünen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert yanıtlar verdi. Erdoğan, “Özel çıkmış mazot şişesi üzerinden hesaplar yapıyor. Petrol istasyonu işlettiğini bilmiyordum, eczacı biliyordum. Selefi biraz daha maharetliydi. Özel’in matematiğinin iç açıcı olmadığı anlaşılıyor” diyerek Özel’in açıklamalarını eleştirdi.

ASGARI ÜCRETTEKİ DEĞİŞİM

Erdoğan, asgari ücretle ilgili veriler sunarak, “Göreve geldiğimizde 184 liraydı asgari ücret. 170 litre mazot alınıyordu bununla. 4 kez aracını fullüyordu asgari ücretli. Bugün ise 445 litre mazot alınabiliyor ve arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Aynı oranlar dolar bazında da geçerli. Asgari ücret alım gücünde ciddi iyileşme söz konusu ama bu her şey güllü gülistanlık demek değil” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON MÜCADELESİ VE BAYRAM MESAJI

Cumhurbaşkanı, hayat pahalılığının farkında olduklarını belirterek, “Enflasyonla mücadelede mevzi kazandıkça vatandaşın hayat standardını daha da yükselteceğiz” dedi. Topluma selam göndererek, bayram kutlamalarının önemine değindi. Bayram günlerinin birleştirici yönünü vurgulayan Erdoğan, bayramlarda yardımlaşma duygusunun güçlendiğini belirtti.

KÜSKÜNLÜKLER VE SİYASİ TARTIŞMALAR

Erdoğan, bayramda barış ve hoşgörünün ön planda olması gerektiğini ifade ederken, ana muhalefeti de eleştirerek, “Küskünlükleri bir yana bırakıp helalleştiğimiz bayram günlerinde ana muhalefet partisinin kendisini milletten ayrıştırması bu mübarek günlerin ruhuna uygun olmayan bir davranıştır” dedi. Ayrıca, siyaset yaparken toplumdan ayrışmanın doğru olmadığını, gerilim ve kutuplaşmanın ise büyük bir hata olduğunu ekledi.