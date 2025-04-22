Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Rece Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir toplantı yaptı.

GÖRÜŞMENİN AMACI

Bu buluşma, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirme hedefi taşıyor. Liderler, ticaret, güvenlik ve bölgesel işbirliği konularında fikir alışverişinde bulundu.

SAĞLANAN İŞBİRLİĞİ

Erdoğan, “Bu tür diyaloglar, her iki tarafın da yararına olan projelerin hayata geçirilmesini hızlandıracak” ifadesini kullandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise, Türkiye’nin uluslararası alandaki desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GELİŞEN İKİLİ İLİŞKİLER

Toplantı sırasında, iki ülke arasındaki tarihsel bağların ve güvenlik işbirliğinin artırılmasının önemine vurgu yapıldı. Türkiye ve Pakistan, çeşitli alanlarda ortak projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.