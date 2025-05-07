Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDAKİ GERİLİM YÜKSELİYOR

Hindistan ordusu, geçtiğimiz gece Pakistan ve ona bağlı Azad Keşmir bölgesindeki hedeflere yönelik bir askeri operasyon başlattı. Pakistan ordusu ise buna karşılık vererek Hindistan’ın 5 savaş uçağını ve 1 drone’unu düşürdü.

CAN KAYIPLARI ARTIYOR

Pakistanlı yetkililer, Hindistan’ın saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 26’ya ulaştığını ve en az 46 kişinin de yaralandığını bildirdi. Hindistan’da ise ilk verilere göre en az 8 sivil hayatını kaybetti, 29 kişi ise yaralandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN GÖRÜŞME

Bölgede gerilim devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan ile tansiyonu yüksek olan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, görüşmede bölgedeki son durumu değerlendirdi.

DAYANIŞMA VE DESTEK MESAJI

Görüşmeye dair yapılan açıklamada Erdoğan, Şerif’e dayanışma mesajlarını iletti. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler” ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Pakistan ile dayanışmasını ifade ederken, saldırıda şehit olan Pakistanlılara Allah’tan rahmet, yaralılara da şifa diledi. Erdoğan, Türkiye’nin, Pakistan’ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini belirtirken, Cammu-Keşmir’deki terör saldırısına yönelik tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin isabetli olduğunu vurguladı. Son olarak, Türkiye’nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ve bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etti.