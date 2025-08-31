Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin’in Tianjin kentinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin’deki temaslarına devam ediyor.

GÖRÜŞMEDEKİ GÜNDEM MADDELERİ

İki liderin gerçekleştirdiği görüşmede, küresel ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra ekonomik işbirliği konuları ve Gazze Şeridi’ndeki insanî kriz gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki soykırım politikasını genişletme isteğini dile getirerek, Türkiye’nin bu soykırıma karşı Pakistan ile aynı çizgide durduğunu ifade etti. Ayrıca, iki ülkenin eş güdüm içinde çalışma kararlılığını vurguladı.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Pakistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Bu konudaki dayanışmayı takdirle karşıladığını da sözlerine ekledi.

SURİYE’DEKİ DURUM

Suriye’deki gelişmelere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin birlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilemez bir konu olduğunu belirtti. Suriye’yi karıştırmaya yönelik her türlü tutum ve eyleme karşı durulacağını ifade etti.

Erdoğan’ın zirve programı çerçevesinde ilerleyen saatlerde Çinli lider Xi Jinping ve eşinin onuruna düzenleyeceği akşam yemeğine katılması bekleniyor.